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04 октября 2019, пятница, 13:54 164
Общество 2019-10-04T14:25:57+03:00
Українські Новини
ГПУ незаконно передала дело подозреваемого в убийстве Стерненко в СБУ, - Портнов

ГПУ незаконно передала дело подозреваемого в убийстве Стерненко в СБУ, - Портнов

Андрей Портнов. Фото: aportnov.com
Андрей Портнов. Фото: aportnov.com

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что суд установил противоправность передачи дела подозреваемого в убийстве Ивана Кузнецова в Одессе в 2018 году Сергея Стерненко из Генеральной прокуратуры в Службу безопасности Украины. Об этом Портнов написал на своей странице в Facebook.

"… на сегодняшний день мы выиграли абсолютно все судебные процессы и юридически доказали противоправность действий прокуратуры Луценко в бездеятельности и попытке скрыть это преступление", - написал Портнов.

Также Портнов отметил, что Стерненко было составлено подозрение об умышленном убийстве и ходатайство о взятии его под стражу.

"Сегодня действующий Генеральный прокурор заявил, что передал дело фигуранта в СБУ. Уважаемый Руслан Рябошапка, надеюсь, Вы просто не были осведомлены о вступившем в законную силу решении суда, которым уже установлена противоправность акта ГПУ о передаче этого расследования в СБУ… В связи с этим, просим Вас подписать составленное полицией подозрение об умышленном убийстве, завизировать ходатайство о взятии его под стражу и зарегистрировать уголовное производство об организации сокрытия этого преступления экс-заместителем ГПУ Стрижевской. По другому никак не получается", - добавил Портнов.

Как сообщали Українські Новини, депутат опубликовал подозрение полиции, согласно которому Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни. 

А вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, просила Зеленского и Рябошапко принять ее.

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