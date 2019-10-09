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09 октября 2019, среда, 19:21 15
Судебная власть 2019-10-09T19:28:09+03:00
Українські Новини
ГПУ передала в СБУ дела о расследованиях нападений на Стерненко

ГПУ передала в СБУ дела о расследованиях нападений на Стерненко

Генеральная прокуратура направила в Службу безопасности Украины уголовные производства о нападениях на экс-главу одесского Правого сектора Сергея Стерненко, который убил Ивана Кузнецова в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, сообщается, что СБУ должна проверить информацию о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции.

Также в ГПУ считают, что эти факты должны расследоваться одним органом следствия для обеспечения беспристрастного и быстрого расследования всех обстоятельств совершенных нападений.

В ГПУ напомнили, что Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в трех уголовных производствах по нападениям на Стерненко, еще по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападающего направлен в суд.

В одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и нанесение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование.

В то же время по факту нанесения Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство направлен в Приморский райсуд Одессы.

"Нападения на Сергея Стерненко также должны рассматриваться в широком контексте нападений на других активистов, совершенных в тот же период в Одессе. Генеральная прокуратура будет информировать общество по расследованию указанных резонансных производств в рамках закона", - отметили в ведомстве.

Как сообщали Українські Новини, по словам Портнова, ГПУ незаконно передала дело подозреваемого в убийстве Стерненко в СБУ. А в "Слуге народа" пояснили, почему убийцу-радикала Стерненко вывел из-под подозрения Рябошапка.

Также вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, просит Зеленского и Рябошапко принять ее.

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