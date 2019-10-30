В СБУ розслідують справу Стерненка як вбивство та нанесення умисних тілесних ушкоджень

Служба безпеки України розслідує справу колишнього керівника одеського відділення "Правого сектора" Сергія Стерненка як вбивство та нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Про це йдеться у відповіді на запит Українських Новин.

Справа перебуває у провадженні СБУ з жовтня.

Розслідування проводиться за частиною 1 статті 122 та частини 1 статті 115 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура передала в СБУ справу екс-голови одеського відділення ПС Стерненка.



Раніше Портнов заявив, що ГПУ незаконно передала справу підозрюваного у вбивстві Стерненка в СБУ.



Крім того, вдова Кузнєцова, якого вбив Стерненко, просить Зеленського та Рябошапко прийняти її.



Також депутат опублікував підозру поліції, згідно з якою Стерненко зарізав людину, не маючи реальних загроз для свого життя.



Тим часом у "Слузі народу" пояснили, чому вбивцю-радикала Стерненка вивів з-під підозри Рябошапка.

Увечері 24 травня 2018 року Стерненко заявив про напад на нього 2 невідомих в Одесі.

Одного з нападників він убив, другий втік.