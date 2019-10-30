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30 жовтня 2019, середа, 13:28 20
Силові структури 2019-10-30T15:45:03+02:00
Українські Новини
В СБУ розслідують справу Стерненка як вбивство та нанесення умисних тілесних ушкоджень

В СБУ розслідують справу Стерненка як вбивство та нанесення умисних тілесних ушкоджень

СБУ, вбивство, Сергій Стерненко, Нанесення тілесних ушкоджень
Сергій Стерненко. Фото: izvestia.kiev.ua
Сергій Стерненко. Фото: izvestia.kiev.ua

Служба безпеки України розслідує справу колишнього керівника одеського відділення "Правого сектора" Сергія Стерненка як вбивство та нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Про це йдеться у відповіді на запит Українських Новин.

Справа перебуває у провадженні СБУ з жовтня.

Розслідування проводиться за частиною 1 статті 122 та частини 1 статті 115 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура передала в СБУ справу екс-голови одеського відділення ПС Стерненка.


Раніше Портнов заявив, що ГПУ незаконно передала справу підозрюваного у вбивстві Стерненка в СБУ.

Крім того, вдова Кузнєцова, якого вбив Стерненко, просить Зеленського та Рябошапко прийняти її.

Також депутат опублікував підозру поліції, згідно з якою Стерненко зарізав людину, не маючи реальних загроз для свого життя.

Тим часом у "Слузі народу" пояснили, чому вбивцю-радикала Стерненка вивів з-під підозри Рябошапка.

Увечері 24 травня 2018 року Стерненко заявив про напад на нього 2 невідомих в Одесі.

Одного з нападників він убив, другий втік.

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