Добровольцы заявили, что Зеленский дал указание "выбросить" их из Золотого

Добровольцы, которые общались с Президентом Владимиром Зеленским, который им нахамил и заявил, что "он не лох", записали видеообращение, в котором заявили, что Зеленский дал указание "выбросить" их из Золотого.

Видео было размещено в Telegram-канале "Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї".

"Сегодня в Золотое приехал Президент Украины Владимир Зеленский. Сначала у нас был конструктивный диалог, но потом разговор как-то не задалась. Сейчас у нас есть информация, что по его указанию добровольцев и участников акции "Последний блокпост" будут выбивать из Золотого, людей, освобождающих Мариуполь, Марьинку, Широкино и другие населенные пункты Украины. Мы знаем, что мы на своей земле, что мы никуда не пойдем, а там, пусть делают, как знают", - говорится в обращении.

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Как сообщали Українські Новини, в Золотом Луганской области Зеленский вступил в перепалку с добровольцами по поводу протестов против "формулы Штайнмайера" и отвода оружия.

Позже Зеленский прокомментировал свое посещение Золотого в Луганской области, заявив, что разговор вышел эмоциональным.

Тем временем штаб ООС заявил, что добровольцы, которые вступили в перепалку с Зеленским, находятся в зоне проведения ООС с оружием нелегально.