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27 октября 2019, воскресенье, 09:49 91
Силовые структуры 2019-10-27T10:08:42+02:00
Українські Новини
Добровольцы заявили, что Зеленский дал указание "выбросить" их из Золотого

Добровольцы заявили, что Зеленский дал указание "выбросить" их из Золотого

Добровольцы, отвод вооружения, война на Донбассе, золотое, ООС, Владимир Зеленский

Добровольцы, которые общались с Президентом Владимиром Зеленским, который им нахамил и заявил, что "он не лох", записали видеообращение, в котором заявили, что Зеленский дал указание "выбросить" их из Золотого.

Видео было размещено в Telegram-канале "Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї".

"Сегодня в Золотое приехал Президент Украины Владимир Зеленский. Сначала у нас был конструктивный диалог, но потом разговор как-то не задалась. Сейчас у нас есть информация, что по его указанию добровольцев и участников акции "Последний блокпост" будут выбивать из Золотого, людей, освобождающих Мариуполь, Марьинку, Широкино и другие населенные пункты Украины. Мы знаем, что мы на своей земле, что мы никуда не пойдем, а там, пусть делают, как знают", - говорится в обращении.

Как сообщали Українські Новини, в Золотом Луганской области Зеленский вступил в перепалку с добровольцами по поводу протестов против "формулы Штайнмайера" и отвода оружия.

Позже Зеленский прокомментировал свое посещение Золотого в Луганской области, заявив, что разговор вышел эмоциональным.

Тем временем штаб ООС заявил, что добровольцы, которые вступили в перепалку с Зеленским, находятся в зоне проведения ООС с оружием нелегально.

Больше новостей о: Добровольцы отвод вооружения война на Донбассе золотое ООС Владимир Зеленский

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