"Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь": Зеленский устроил скандал в Золотом

Президент Владимир Зеленский в Золотом (Луганская область), где достигнута договоренность о разведении сил и средств, но пока не было соблюдено условие 7-дневного "режима тишины", устроил перепалку с добровольцами относительно протестов против так называемой "формулы Штайнмайера" и отвода оружия.

Об этом свидетельствует фрагмент видеообщения, транслируемый телеканалами, передают Українськi Новини.

"Я пришел тебе сказать, что ты оружие выведи, а ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще никакие ультиматумы не можешь озвучивать, ты не понял. Нам зайти оружие забрать?.. Послушай, я Президент этой страны, мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. А ты меня не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит, и переводишь меня на другую тему", - сказал Зеленский.

Президент спросил, услышали ли его и могут ли дать утвердительный ответ насчет оружия, на что ему ответили, что "у нас нет оружия в руках".

"Значит, ты меня не услышал. Парни, я вам сейчас сказал серьезно... Мы устаем останавливать объекты, начинаем уставать. Есть демократия, а есть ситуация в стране. Мы к вам сейчас серьезно, по-человечески, обратились, потому что вы воевали и мы уважаем: просто уберите", - сказал он.

Зеленскому ответили, что уважают закон и будут все делать в соответствии с ним, после чего Президент ушел.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский приехал на Донбасс, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох" .

1 октября Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.