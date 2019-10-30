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30 октября 2019, среда, 05:50 14
Финансы 2019-10-30T05:50:02+02:00
Українські Новини
Гривна упала в цене: курс валют на сегодня

Гривна упала в цене: курс валют на сегодня

Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс доллара, Курс евро, курс швейцарских франков, курс фунтов стерлингов
Деньги. Фото: planetakartinok.net
Деньги. Фото: planetakartinok.net

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 октября, на 4,67 коп. до 25,1138 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 октября, на 10,70 коп. до 25,0671 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3227,6627
100 долларов США 2511,3805
100 швейцарских франков 2523,6633
1000 иен 230,5077
10 российских рублей 3,9344
100 евро 2786,3767

Как сообщали Українські Новини, госдолг снова начал расти, увеличившись на $1 млрд в сентябре. Тем временем, Украине до конца года надо выплатить $3,3 млрд по госдолгу.

Американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года. Отмечается, что Приватбанк останется большой угрозой для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Кабинет Министров также утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год. 

 

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