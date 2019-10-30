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30 жовтня 2019, середа, 05:50 9
Фінанси 2019-10-30T05:50:04+02:00
Українські Новини
Гривня впала в ціні: курс валют на сьогодні

Гривня впала в ціні: курс валют на сьогодні

Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні, курс швейцарських франків, Курс фунтів стерлінгів
Гроші. Фото: planetakartinok.net
Гроші. Фото: planetakartinok.net

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 жовтня, на 4,67 коп. до 25,1138 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 29 жовтня, на 10,70 коп. до 25,0671 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3227,6627
100 доларів США 2511,3805
100 швейцарських франків 2523,6633
1000 ієн 230,5077
10 російських рублів 3,9344
100 євро 2786,3767

Як повідомляли Українські Новини, держборг знову почав зростати, збільшившись на $1 млрд у вересні. Тим часом, Україні до кінця року треба виплатити $3,3 млрд за держборгом.

Американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року. Зазначається, що Приватбанк залишиться великою загрозою для співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Кабінет Міністрів також затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.

 

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