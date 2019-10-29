Гривна после падения резко взлетела: официальный курс валют на 29 октября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 октября, на 10,70 коп. до 25,0671 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 октября, на 6,00 коп. до 25,1741 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3219,3428 100 долларов США 2506,7144 100 швейцарских франков 2515,7909 1000 иен 230,2754 10 российских рублей 3,9247 100 евро 2779,1943

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом 25 октября на 2,98 коп. до 25,2006 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,93 коп. до 24,8276 UAH/USD.

Ранее, 25 октября, Национальный банк ввел в оборот новою банкноту наивысшего номинала 1000 гривен. Финансисты объяснили, зачем в Украине вводят купюру в 1000 гривен и как это отобразится на экономике страны.

А Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год.