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  • Гривна после падения резко взлетела: официальный курс валют на 29 октября
29 октября 2019, вторник, 06:00 434
Экономика 2019-10-29T06:00:03+02:00
Українські Новини
Гривна после падения резко взлетела: официальный курс валют на 29 октября

Гривна после падения резко взлетела: официальный курс валют на 29 октября

Курс гривны, Курс валют, курс доллара
Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 октября, на 10,70 коп. до 25,0671 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 октября, на 6,00 коп. до 25,1741 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3219,3428
100 долларов США 2506,7144
100 швейцарских франков 2515,7909
1000 иен 230,2754
10 российских рублей 3,9247
100 евро 2779,1943

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом 25 октября на 2,98 коп. до 25,2006 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,93 коп. до 24,8276 UAH/USD.

Ранее, 25 октября, Национальный банк ввел в оборот новою банкноту наивысшего номинала 1000 гривен. Финансисты объяснили, зачем в Украине вводят купюру в 1000 гривен и как это отобразится на экономике страны.

А Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год.

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