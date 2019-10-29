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29 октября 2019, вторник, 17:50 102
Экономика 2019-10-29T17:50:06+02:00
Українські Новини
Госдолг снова начал расти, увеличившись на $1 млрд в сентябре

Госдолг снова начал расти, увеличившись на $1 млрд в сентябре

Госдолг, Рост госдолга, Госдолг Украины
Доллар
Доллар

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в сентябре увеличился на 1,25% или на 1,03 млрд долларов до 82,95 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец сентября 2019 года составил 1 997,75 млрд гривен или 82,95 млрд долларов против 2 067,13 млрд гривен, или 81,92 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 сентября составил 1 758,01 млрд гривен (73 млрд долларов) против 1 809,9 млрд гривен (71,73 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц уменьшился с 39,82 млрд долларов до 38,67 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился с 805,24 млрд гривен до 826,81 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте увеличился с 31,91 млрд долларов до 34,33 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 сентября составил 239,74 млрд гривен, или 9,95 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Украине до конца года надо выплатить $3,3 млрд по госдолгу.

Тем временем каждая вторая гривна в бюджете следующего года уйдет на обслуживание долгов.

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