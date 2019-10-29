Протесты против Зеленского связаны с Порошенко, который хочет их возглавить, - Богдан

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан связывает протесты против действий нынешнего Президента Владимира Зеленского с экс-Президентом Петром Порошенко в то время, как Зеленский заявил, что не боится нового "Майдана"

Об этом Богдан заявил в интервью "Украинской правде".

"У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-Президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении. И это не то чтоб удивительно, это знают все, это знают те люди, которые присутствовали в центре Киева. И именно они говорили, что Петр Алексеевич был частью этого движения, которая активно старалась его сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения. Не надо путать – я говорил только об одной части и об одном персонаже", - заявил Богдан.

Комментируя акции "Нет капитуляции", Богдан сказал, что никто не понимает, что такое "формула Штайнмайера" и что "она должна быть прописана на соответствующей встрече, и соответствующие договоренности должны быть прописаны в законе Украины".

"Это определенная фикция названия, в которой не наполнена на сегодняшний день суть", – сказал руководитель Офиса Президента.

Как сообщали Українські Новини, почти половина украинцев не поддерживают протесты против "формулы Штайнмайера".

Тем временем Зеленский прокомментировал пост главы Офиса Президента Андрея Богдана о том, что люди вышли на митинг против против "формулы Штайнмайера" "Нет капитуляции" за деньги, заявив, что он был неправ.