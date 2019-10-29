Протести проти Зеленського пов'язані з Порошенком, який хоче їх очолити, - Богдан

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан пов'язує протести проти дій нинішнього Президента Володимира Зеленського з екс-Президентом Петром Порошенком у той час, як Зеленський заявив, що не боїться нового "Майдану"

"У нас є інформація, що один з політичних лідерів, а саме екс-Президент, вживає максимальних заходів щодо збільшення своєї ролі у протестному русі. І це не те що дивина, це знають усі, це знають ті люди, які були присутні в центрі Києва. І саме вони говорили, що Петро Олексійович був частиною цього руху, яка активно старалась його зробити лідером. Що не було сприйняте іншими учасниками цього руху. Не треба плутати – я говорив тільки про одну частину і про одного персонажа", - заявив Богдан.

Коментуючи акції "Ні капітуляції", Богдан сказав, що ніхто не розуміє, що таке "формула Штайнмайєра" і що "вона має бути прописана на відповідній зустрічі, і відповідні домовленості мають бути прописані в законі України".

"Це певна фікція назви, в якій ненаповнена на сьогоднішній день суть", – сказав керівник Офісу Президента.

Як повідомляли Українські Новини, майже половина українців не підтримують протести проти "формули Штайнмайєра".

Тим часом Зеленський прокоментував допис голови Офісу Президента Андрія Богдана про те, що люди вийшли на мітинг проти "формули Штайнмайєра" "Ні капітуляції" за гроші, заявивши, що він був неправий.