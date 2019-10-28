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28 октября 2019, понедельник, 08:41 2472
Президент 2019-10-28T08:47:04+02:00
Українські Новини
Вы не причем, вы не за бабки, - Зеленский о посте Богдана о проплаченных митингах

Вы не причем, вы не за бабки, - Зеленский о посте Богдана о проплаченных митингах

Акции протеста, Проплаченный митинг, ООС, Владимир Зеленский, Андрей Богдан
Зеленский в зоне ООС. Фото: ОПУ
Зеленский в зоне ООС. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский прокомментировал пост главы Офиса Президента Андрея Богдана о том, что люди вышли на митинг против против "формулы Штайнмайера" "Нет капитуляции" за деньги, заявив, что он был неправ.

Об этом Зеленский сказал в ходе официального визита в Золотое, общаясь с представителями "Нацкорпуса", пишет Lb.ua.

"Он перепечатал пост. Конечно, вы не причем, вы не за бабки (я всегда верю по-человечески). Я думаю, вы и тут не за бабки, а по внутреннему убеждению. Был пост - вы приняли на себя. Наверное, его ошибка в том, что он перепечатал в таком виде, не подумав. Но вы же понимаете, что кто-то там был за финансы. Он не на вас говорил. Согласен, в таких вещах нужно аккуратно, потому что люди принимают на свой счет", - сказал Зеленский.

На комментарий собеседника, что Богдан таким способом очернил участников протеста перед русскими, президент ответил, что участники протеста и его очернили.

"А когда, парни, вы стояли на площади, куда вы вышли не за деньги, а среди вас (я же могу обобщить) стояли с плакатами меня - геть или я х**ло. Я к чему, и это смотрели русские, и это тоже позор. Мы все совершаем ошибки", - сказал Зеленский.

Собеседник ответил, что ему лично был неприятен такой пост главы Офиса президента, на что Зеленский сказал: "А мне знаешь, как было неприятно? А то что это было не у вас в руках или не вы кричали - а какая сейчас разница?"

"Я согласен по Андрюхе, может написать: парни, вас не имел в виду. Но тогда вы тоже запишите видео: я не говорил на него х**ло", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" ТКГ в Минске, а также договоренность об отводе войск. 

После этого, 6 октября, в Киеве около 10 тысяч человек протестовали на Майдане Незалежности против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также заявлял, что некоторые участники акций протестов против капитуляции получают деньги за участие в митингах.

Больше новостей о: Акции протеста Проплаченный митинг ООС Владимир Зеленский Андрей Богдан

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