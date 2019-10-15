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15 октября 2019, вторник, 14:52 542
Общество 2019-10-15T14:56:34+03:00
Українські Новини
Почти половина украинцев не поддерживают протесты против "формулы Штайнмайера"

Почти половина украинцев не поддерживают протесты против "формулы Штайнмайера"

26% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, поддерживают протесты против согласования Украиной "формулы Штайнмайера", 41% - выступают против. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Респондентам задавался вопрос: "1 и 2 октября в Киеве и других городах Украины прошли протесты против плана Президента Зеленского по завершению конфликта на Донбассе. Вы поддерживаете или не поддерживаете эти протесты?"

  • 26% опрошенных поддерживают протесты (при этом 16% полностью поддерживают и 10% - скорее поддерживают).
  • 41% респондентов не поддерживают проведение протестных акций, из которых 30% - полностью против, 11 - скорее против.
  • 22% мало знают о требованиях протестующих и затрудняются ответить, 10% ничего не слышали о протестах, 1% - отказались отвечать.

Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с использованием компьютера с 9 по 11 октября 2019 года среди 1 200 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, протестные акции против согласования "формулы Штайнмайера" проходили с начала октября по всей Украине.

8 октября представительство НАТО в Украине поддержало "формулу Штайнмайера". А 7 октября Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, комменируя "свою формулу" заявил, что "аргумент о российском влиянии его удивляет".

Ранее, 2 октября главный редактор "Радио НВ" Валерий Калныш опубликовал текст "формулы Штайнмайера".

1 октября ТКГ согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске (Беларусь). В тот же день Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.

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