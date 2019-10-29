Гривня до долара обвалиться: JP Morgan дав прогноз курсу валют до кінця року

Про це йдеться в матеріалах JP Morgan, передають Українські Новини.

При цьому, згідно з даними фінустанови, в першому кварталі 2020 року гривня може девальвувати до 25,5 UAH / USD, у другому кварталі - до 26,3 UAH / USD і в третьому - до 27 UAH / USD. При цьому прогноз зростання ВВП України погіршено з 4,4% до 4,3% в поточному році і збережено на рівні 3,8% в 2020 році.

Зазначається, що Приватбанк залишиться великою загрозою для співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

У серпні JP Morgan прогнозував девальвацію гривні до 28 UAH / USD в 4 кварталі 2019 року, у вересні - поліпшив прогноз курсу гривні з 28 UAH / USD до 25,5 UAH / USD на кінець 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, тиждень в Україні почався з падіння курсу євро та долара. Також Кабмін затвердив середньорічний курс гривні на 2020. Тим часом експерти дали прогноз курсу валют до кінця року.