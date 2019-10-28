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28 октября 2019, понедельник, 11:20 1682
Президент 2019-10-28T11:50:01+02:00
Українські Новини
Сегодня Зеленский встретится с Сытником и Холодницким

Сегодня Зеленский встретится с Сытником и Холодницким

НАБУ, Артем Сытник, Назар Холодницкий, САП, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в понедельник планирует встретиться с руководством Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, встреча запланирована с директором НАБУ Артемом Сытником и главой САП Назаром Холодницким.

Тема встречи неизвестна.

Инициатором встречи выступил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Ранее дело на Холодницкого за недостоверное декларирование также закрыли.

Тем временем Апелляционный суд Ривненской области перенес на 22 ноября рассмотрение жалобы директора Национального антикоррупционого бюро Артема Сытника, который считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области, на решение Сарненского суда Ривненской области, который признал его виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и наложил штраф в размере 3 400 гривен. 

Больше новостей о: НАБУ Артем Сытник Назар Холодницкий САП Владимир Зеленский

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