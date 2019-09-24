КДКП закрыла дисциплинарное производство в отношении Холодницкого из-за истечения срока привлечения его к дисциплинарной ответственности

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров закрыла дисциплинарное производство в отношении заместителя генпрокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого из-за истечения срока привлечения его к дисциплинарной ответственности. Об этом говорится в решение КДКП, копия которого есть в распоряжении Українських Новин.

В КДКП была подана жалоба о дисциплинарном проступке Холодницкого в связи с недостоверными сведениями в его декларациях. С дисциплинарной жалобы усматривается, что решениями Нацагентства по предотвращению коррупции от 08.02.2019 под №404 и №405 установлено, что в декларациях за 2016-2017 годы Холодницкий указал недостоверные сведения.

По мнению жалобщика, этими действиями Холодницкий совершил дисциплинарный проступок, предусмотренный п. 4 части первой в ст. 43 Закона "О прокуратуре", то есть нарушение установленного законом порядка представления декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Изучив материалы дисциплинарного производства, заслушав объяснения представителя истца, комиссия пришла к выводу, что в действиях Холодницкого имеются признаки дисциплинарного проступка.

При этом, КДКП установила, что Холодницкий, действуя по неосторожности, 16.03.2017 внес в декларацию недостоверные сведения об идентификационном номере легкового автомобиля, размере дохода от отчуждения движимого имущества (транспортного средства ), источники дохода, размер средств, размещенных на банковских счетах и ​​средств, одолженных третьим лицам.

Кроме этого, Холодницкий аналогично 01.03.2018 внес в декларацию недостоверные сведения о праве пользования объектом недвижимости, идентификационном номере легкового автомобиля и средствах, одолженных третьим лицам.

Вместе с этим, согласно информации Генеральной прокуратуры, Холодницкий с 01.01.2017 до настоящего времени в связи с пребыванием в ежегодных отпусках и временной нетрудоспособности в общем отсутствовал на рабочем месте 85 дней.

В соответствии с требованиями части 4 ст. 48 Закона "О прокуратуре" решение комиссии о наложении на прокурора дисциплинарного взыскания или решение о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора может быть принято не позднее чем через год со дня совершения проступка без учета времени временной нетрудоспособности или пребывания прокурора в отпуске, а потому срок привлечения Холодницкого к дисциплинарной ответственности истек.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году КДКП объявило выговор Холодницкому.

Заместитель генпрокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ушел в отпуск до 16 сентября.

Также зарплата Холодницкого за июль составила 180 тыс. гривен, а в мае зарплата Холодницкого уменьшилась на 200 тысяч гривен.

Кроме того, Назар Холодницкий в электронно декларации указал "туристический отдых" за 102 000 гривен, а также 2 403 749 гривен дохода, 34 тысяч евро и 160 тысяч долларов наличных средств за 2018 год. Холодницкий одолжил третьим лицам 4 тыс. долларов и 614 тыс. гривен.