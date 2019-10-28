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28 жовтня 2019, понеділок, 11:19 23
Президент 2019-10-28T11:49:36+02:00
Українські Новини
Сьогодні Зеленський зустрінеться з Ситником і Холодницьким

Сьогодні Зеленський зустрінеться з Ситником і Холодницьким

НАБУ, САП, Назар Холодницький, Артем Ситник, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у понеділок планує зустрітися з керівництвом Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

За його словами, запланована зустріч з директором НАБУ Артемом Ситником і главою САП Назаром Холодницьким.

Тема зустрічі невідома.

Ініціатором зустрічі виступив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура закрила справу, на підставі якого почали прослуховувати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького. Раніше справу на Холодницького за недостовірне декларування також закрили.

Тим часом Апеляційний суд Рівненської області переніс на 22 листопада розгляд скарги директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, який вважає незаконним штраф за свій відпочинок в Рівненській області, на рішення Сарненського суду Рівненської області, який визнав його винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та наклав штраф у сумі 3 400 гривень.

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