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09 октября 2019, среда, 12:10 1318
Судебная власть 2019-10-09T13:45:02+03:00
Українські Новини
Рассмотрение дела Сытника перенесли на конец ноября

Рассмотрение дела Сытника перенесли на конец ноября

Артем Сытник. Фото: genplanua
Артем Сытник. Фото: genplanua

Апелляционный суд Ривненской области перенес на 22 ноября рассмотрение жалобы директора Национального антикоррупционого бюро Артема Сытника, который считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области, на решение Сарненского суда Ривненской области, который признал его виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и наложил штраф в размере 3 400 гривен. Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Владислав Кича.

"Вчера состоялось заседание. Защита заявила ходатайства и суд перенес заседание на 22 ноября ", - сказал он. По его словам, защита попросила вызвать для допроса в суд тех свидетелей по делу, которые уже давали показания в суде первой инстанции.

Как сообщали Українськi Новини,

Сарненский суд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и назначил штраф в размере 3,4 тыс. гривен. Защита директора НАБУ обжаловала решение суда.

Главный свидетель по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ровенской области.

Тем временем, Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы США на стороне Клинтон.

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