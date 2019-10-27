Министр культуры не будет наказывать хор Веревки за выступление в "Вечернем Квартале"

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что не собирается применять к хору Веревки административные наказания после скандальной песни о поджоге дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Об этом он сказал в в эфире программы "Субботнее интервью" на "Радио Свобода".

"С моей стороны - нет", - сказал Бородянский.

Он также отметил, что песня о Гонтаревой была "недопустимой".

"То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Оно не смертельно, оно недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать", - заявил Бородянский.



Как сообщали Українські Новини, хор имени Веревки спел песню про горящий дом Гонтаревой за тысячу евро.



Ранее хор имени Веревки открывал и закрывал гимном сессию Верховной Рады.



В свою очередь Гонтарева назвала "30 серебренниками Иуды" гонорар хора Веревки в Квартале.



Тем временем в сети люди разделились во мнениях по поводу выступления "Квартала 95" и хора имени Веревки.



Кроме того, стало известно, что Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе.









