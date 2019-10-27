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27 октября 2019, воскресенье, 23:53 8
Политика 2019-10-27T23:54:30+02:00
Українські Новини
Министр культуры не будет наказывать хор Веревки за выступление в "Вечернем Квартале"

Министр культуры не будет наказывать хор Веревки за выступление в "Вечернем Квартале"

Валерия Гонтарева, Квартал 95, Владимир Бородянский, Хор Веревки
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что не собирается применять к хору Веревки административные наказания после скандальной песни о поджоге дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Об этом он сказал в в эфире программы "Субботнее интервью" на "Радио Свобода".

"С моей стороны - нет", - сказал Бородянский.

Он также отметил, что песня о Гонтаревой была "недопустимой".

"То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Оно не смертельно, оно недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать", - заявил Бородянский.


Как сообщали Українські Новини, хор имени Веревки спел песню про горящий дом Гонтаревой за тысячу евро. 

Ранее хор имени Веревки открывал и закрывал гимном сессию Верховной Рады.

В свою очередь Гонтарева назвала "30 серебренниками Иуды" гонорар хора Веревки в Квартале. 

Тем временем в сети люди разделились во мнениях по поводу выступления "Квартала 95" и хора имени Веревки.

Кроме того, стало известно, что Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе.




Больше новостей о: Валерия Гонтарева Квартал 95 Владимир Бородянский Хор Веревки

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