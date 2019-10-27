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27 октября 2019, воскресенье, 11:30 128
Внешняя политика 2019-10-27T11:43:57+02:00
Українські Новини
"Венецианская комиссия" прибыла в Украину для изучения закона о языке, - МИД

"Венецианская комиссия" прибыла в Украину для изучения закона о языке, - МИД

Венецианская комиссия, МИД, Украинский язык, закон о языке
Делегация
Делегация "Венецианской комиссии". Фото: МИД

Делегация Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") прибыла в Украину с целью изучения аспектов внедрения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

По результатам визита эксперты "Венецианской комиссии" должны подготовить вывод касательно имплементации вышеуказанного закона, который комиссия намерена утвердить на своем пленарном заседании в декабре текущего года.

Заместитель министра иностранных дел Василий Бондарь в ходе встречи с делегатами отметил, что упомянутый закон был разработан в соответствии с Конституцией Украины и с учетом опыта других государств, выводов и рекомендаций самой "Венецианской комиссии".

Также он подчеркнул, что порядок применения языков коренных народов и национальных меньшинств будет определяться соответствующим законом, проект которого должен быть подан на рассмотрение в Верховную Раду.

Как сообщали Українські Новини, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание. Также Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке.

Тем временем ЕС выступал за направление закона о языке в Венецианскую комиссию до его вступления в силу

Ранее Зеленский поддержал закон об украинском языке.

В то же время Верховный Суд назвал принятие закона о языке "восстановлением исторической справедливости".

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