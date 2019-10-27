"Венецианская комиссия" прибыла в Украину для изучения закона о языке, - МИД

Делегация Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") прибыла в Украину с целью изучения аспектов внедрения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини. По результатам визита эксперты "Венецианской комиссии" должны подготовить вывод касательно имплементации вышеуказанного закона, который комиссия намерена утвердить на своем пленарном заседании в декабре текущего года. Заместитель министра иностранных дел Василий Бондарь в ходе встречи с делегатами отметил, что упомянутый закон был разработан в соответствии с Конституцией Украины и с учетом опыта других государств, выводов и рекомендаций самой "Венецианской комиссии". Также он подчеркнул, что порядок применения языков коренных народов и национальных меньшинств будет определяться соответствующим законом, проект которого должен быть подан на рассмотрение в Верховную Раду. Как сообщали Українські Новини, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание. Также Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке. Тем временем ЕС выступал за направление закона о языке в Венецианскую комиссию до его вступления в силу Ранее Зеленский поддержал закон об украинском языке. В то же время Верховный Суд назвал принятие закона о языке "восстановлением исторической справедливости".