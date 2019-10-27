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27 жовтня 2019, неділя, 11:30 12
Зовнішня політика 2019-10-27T11:45:51+02:00
Українські Новини
"Венеціанська комісія" прибула в Україну для вивчення закону про мову, - МЗС

"Венеціанська комісія" прибула в Україну для вивчення закону про мову, - МЗС

Українська мова, МЗС України, Закон про мову, Венеціанська комісія
Делегація
Делегація "Венеціанської комісії". Фото: МЗС

Делегація Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") прибула в Україну з метою вивчення аспектів впровадження закону про забезпечення функціонування української мови як державного.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

За результатами візиту експерти "Венеціанської комісії" має підготувати висновок щодо імплементації вищевказаного закону, який комісія має намір затвердити на своєму пленарному засіданні в грудні поточного року.

Заступник міністра закордонних справ Василь Бондар під час зустрічі з делегатами зазначив, що згаданий закон був розроблений у відповідності з Конституцією України та з урахуванням досвіду інших держав, висновків і рекомендацій самої "Венеціанської комісії".

Також він наголосив, що порядок застосування мов корінних народів і національних меншин буде визначатися відповідним законом, проект якого має бути поданий на розгляд у Верховну Раду.

Як повідомляли Українські Новини, Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис. Також Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською мовою.

Тим часом ЄС виступав за направлення закону про мову у Венеціанську комісію до його набуття чинності.

Раніше Зеленський підтримав закон про українську мову.

Водночас Верховний Суд назвав прийняття закону про мову "відновленням історичної справедливості".

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