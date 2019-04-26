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26 апреля 2019, пятница, 12:09 23
Судебная власть 2019-04-26T12:12:44+03:00
Українські Новини
Верховный Суд назвал принятие закона о языке "восстановлением исторической справедливости"

Верховный Суд назвал принятие закона о языке "восстановлением исторической справедливости"

Верховный суд Украины. Фото: zib.com
Верховный суд Украины. Фото: zib.com

Верховный Суд Украины поддержал принятие Верховной Радой законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом говорится в сообщении суда на странице в соцсети Facebook.

"Украинский язык - душа и голос нашего народа! В свое время наш народ заплатил слишком высокую цену за возможность общаться на украинском. Помните, что за последние 400 лет украинцы пережили более 100 различных запретов родного языка. Поэтому принятие закона о языке является восстановлением исторической справедливости", - сказано в сообщении.

Суд также выразил поддержку тому, что украинский язык теперь будет "надежно оберегаться государством".

"Друзья, возрадуемся, ибо наше право говорить на украинском отныне защищено Законом!", - подытожили в Верховном Суде. 

Как сообщали Українські Новини, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание. Также Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке.

Кроме того, появился список депутатов, проголосовавших за языковой закон и против.

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