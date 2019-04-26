Верховный Суд назвал принятие закона о языке "восстановлением исторической справедливости"

Верховный Суд Украины поддержал принятие Верховной Радой законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом говорится в сообщении суда на странице в соцсети Facebook.

"Украинский язык - душа и голос нашего народа! В свое время наш народ заплатил слишком высокую цену за возможность общаться на украинском. Помните, что за последние 400 лет украинцы пережили более 100 различных запретов родного языка. Поэтому принятие закона о языке является восстановлением исторической справедливости", - сказано в сообщении.

Суд также выразил поддержку тому, что украинский язык теперь будет "надежно оберегаться государством".

"Друзья, возрадуемся, ибо наше право говорить на украинском отныне защищено Законом!", - подытожили в Верховном Суде.

Как сообщали Українські Новини, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание. Также Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке.

Кроме того, появился список депутатов, проголосовавших за языковой закон и против.