Верховный Суд назвал принятие закона о языке "восстановлением исторической справедливости"

Верховный Суд Украины поддержал принятие Верховной Радой законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".\r\nОб этом говорится в сообщении суда на странице в соцсети Facebook.\r\n"Украинский язык - душа и голос нашего народа! В свое время наш народ заплатил слишком высокую цену за возможность общаться на украинском. Помните, что за последние 400 лет украинцы пережили более 100 различных запретов родного языка. Поэтому принятие закона о языке является восстановлением исторической справедливости", - сказано в сообщении.\r\nСуд также выразил поддержку тому, что украинский язык теперь будет "надежно оберегаться государством".\r\n"Друзья, возрадуемся, ибо наше право говорить на украинском отныне защищено Законом!", - подытожили в Верховном Суде. \r\nКак сообщали Українські Новини, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание. Также Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке.\r\nКроме того, появился список депутатов, проголосовавших за языковой закон и против.