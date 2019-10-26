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26 октября 2019, суббота, 20:35 787
Политика 2019-10-26T20:45:04+03:00
Українські Новини
Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть

Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть

Добровольцы, война на Донбассе, золотое, Владимир Зеленский, Янина Соколова, капитуляция, формула Штайнмайера

Журналистка Янина Соколова записала видеообращение к Президенту Владимиру Зеленскому после его хамских заявлений добровольцам в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Соколовой.

"Сначала вы называли мою страну "шлюхой" в своих шутках! Затем вы согласовали подписания соглашения, которое может заставить мою страну капитулировать! Теперь вы хамите тем, кто защищал наш и ваш, кстати, зад все эти 5 лет эту войны! Доколе мне будет стыдно за вас, Владимир Александрович, а?" - задается вопросами журналистка.

За 2 часа видео уже посмотрели почти 60 тысяч пользователей сети, собрав более 10 тысяч лайков.

Как сообщали Українські Новини, в Золотом (Луганская область), где достигнута договоренность о разведении сил и средств, но пока не было соблюдено условие 7-дневного "режима тишины", Зеленский устроил перепалку с добровольцами относительно протестов против так называемой "формулы Штайнмайера" и отвода оружия.

Также Владимир Зеленский сказал, что ему "пофиг" с кем будет перемирие.

 

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