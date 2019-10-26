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26 жовтня 2019, субота, 20:52 62
Президент 2019-10-26T23:30:02+03:00
Українські Новини
Деякі розмови виявилися емоційними, - Зеленський про відвідування Золотого

Деякі розмови виявилися емоційними, - Зеленський про відвідування Золотого

ООС, Володимир Зеленський, війна на Донбасі, Золоте, Добровольці

Президент Володимир Зеленський прокоментував своє відвідування Золотого Луганської області заявивши, що розмовами війну закінчити не можна.

"Деякі розмови виявилися емоційними. Однак готовий і далі говорити і шукати порозуміння. Але самими розмовами війну не закінчити", - сказав Зеленський.

Він запевнив, що капітуляції України не буде в жодному разі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вступив у перепалку з добровольцями в Золотому Луганської області з приводу протестів проти "формули Штайнмаєра" і відведення зброї.

Пізніше штаб операції Об'єднаних сил (ООС) заявив, що добровольці, які вступили в перепалку з Президентом Володимиром Зеленським в Золотому Луганській області, що пербувають в зоні проведення ООС зі зброєю нелегально.

Тим часом журналістка Яніна Соколова записала відеозвернення до Президента Володимира Зеленськогопісля його хамських заяв добровольцям в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

1 жовтня Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмаєра" і пообіцяв, що капітуляції не буде.

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