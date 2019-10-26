Деякі розмови виявилися емоційними, - Зеленський про відвідування Золотого

Президент Володимир Зеленський прокоментував своє відвідування Золотого Луганської області заявивши, що розмовами війну закінчити не можна.

"Деякі розмови виявилися емоційними. Однак готовий і далі говорити і шукати порозуміння. Але самими розмовами війну не закінчити", - сказав Зеленський.

Він запевнив, що капітуляції України не буде в жодному разі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вступив у перепалку з добровольцями в Золотому Луганської області з приводу протестів проти "формули Штайнмаєра" і відведення зброї.

Пізніше штаб операції Об'єднаних сил (ООС) заявив, що добровольці, які вступили в перепалку з Президентом Володимиром Зеленським в Золотому Луганській області, що пербувають в зоні проведення ООС зі зброєю нелегально.

Тим часом журналістка Яніна Соколова записала відеозвернення до Президента Володимира Зеленськогопісля його хамських заяв добровольцям в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

1 жовтня Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмаєра" і пообіцяв, що капітуляції не буде.