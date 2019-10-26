Добровольцы находятся в Золотом нелегально, - штаб ООС

Штаб операции Объединенных сил (ООС) заявляет, что добровольцы, которые вступили в перепалку с Президентом Владимиром Зеленским в Золотом Луганской области, находятся в зоне проведения ООС с оружием нелегально.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно ему, данные лица не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции.

"Люди, которые общались с Президентом, не относятся ни к одной из таких категорий, а значит находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая закон об ООС, чему дается надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский сказал, что ему "пофиг" с кем будет перемирие. Зеленский вступил в перепалку с добровольцами в Золотом Луганской области по поводу протестов против "формулы Штайнмайера" и отводе оружия.

Ранее Зеленский признался в неэффективной коммуникации с обществом по разъяснению гражданам "формулы Штайнмайера".