Трамп восстановил беспошлинную торговлю для некоторых украинских товаров

Приостановление беспошлинной торговли для определенных украинских товаров отменено указом президента США Дональда Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Так, сообщается, что Трамп решил восстановить правила беспошлинной торговли для некоторых товаров украинского производства, поскольку Украина "обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности".

Отмечается, что в администрации президента США посчитали целесообразным "отменить приостановление беспошлинной торговли для определенных украинских товаров".

Решение вступает в силу через 5 дней после публикации.

Как сообщали Українські Новини, дефицит бюджета США перевалил за 1 трлн долларов и достиг максимума за 7 лет. А Пентагон передумал и одобрил выделение Украине военной помощи.

Тем временем за восемь месяцев 2019 импорт товаров в Украину превысил экспорт почти на $6 млн. Также отрицательное сальдо внешней торговли товарами за первое полугодие ухудшилось. А в январе-мае 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 2 633,5 млн долларов.