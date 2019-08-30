Пентагон передумал и одобрил выделение Украине военной помощи

Пентагон завершил анализ программы военной помощи Украине и пришел к выводу, что выделение 250 млн долларов необходимо.\r\nОб этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает Politico, пишет Украинская правда. \r\n"Департамент Пентагона рассмотрел пакет внешней помощи (для Украины) и поддерживает его", - сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.\r\nПосле, Конгресс США утвердил выделение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины в 2019 году.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее СМИ сообщили, что Трамп приостановил выделение военной помощи в Украине.\r\nПомпео заявил, что администрация Трампа будет работать над возвращением России в G8.\r\nНа саммите во французском городе Биарриц лидеры Группы семи согласились укреплять диалог и координацию с Россией.