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30 августа 2019, пятница, 10:30 36
Внешняя политика 2019-08-30T10:30:43+03:00
Українські Новини
Пентагон передумал и одобрил выделение Украине военной помощи

Пентагон передумал и одобрил выделение Украине военной помощи

Пентагон. Фото: ru.wikipedia.org
Пентагон. Фото: ru.wikipedia.org

Пентагон завершил анализ программы военной помощи Украине и пришел к выводу, что выделение 250 млн долларов необходимо.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает Politico, пишет Украинская правда. 

"Департамент Пентагона рассмотрел пакет внешней помощи (для Украины) и поддерживает его", - сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

После, Конгресс США утвердил выделение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины в 2019 году.

Как сообщали Українські Новини, ранее СМИ сообщили, что Трамп приостановил выделение военной помощи в Украине.

Помпео заявил, что администрация Трампа будет работать над возвращением России в G8.

На саммите во французском городе Биарриц лидеры Группы семи согласились укреплять диалог и координацию с Россией.

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