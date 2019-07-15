Импорт товаров превысил экспорт больше чем на $2,6 млн за пять месяцев

В январе-мае 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 2 633,5 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение января-мая отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 565,8 млн долларов по сравнению с январем-маем 2018 года (в январе-мае 2018 года отрицательное сальдо составило 2 067,7 млн долларов).

Экспорт товаров в январе-мае 2019 года составил 20 895,1 млн долларов, при этом он увеличился на 7,4% по сравнению с январем-маем 2018 года.

Импорт товаров в январе-мае 2019 года составил 23 528,6 млн долларов, увеличившись на 9,3%.

Как сообщали Українські Новини, в январе внешняя торговля улучшилась почти до $21 млн.

Также за три месяца 2019 отрицательное сальдо внешней торговли ухудшилось на $167,9 млн. За первые два месяца 2019 в Украину ввезли на $760 млн больше товаров, чем вывезли.

Импорт товаров превысил экспорт больше чем на $2 млн за четыре месяца.