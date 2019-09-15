Перевалил за 1 трлн долларов: дефицит бюджета США достиг максимума за 7 лет

В текущем 2019 года Соединенные Штаты Америки настиг самый большой дефицит государственного бюджета за последние семь лет. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на данные, предоставленные Министерством финансов США.

Так, сообщается, что дефицит бюджета достиг отметки более 1 трлн долларов.

"Правительственные расходы выросли на 7% до 4,1 триллиона долларов. Налоговые поступления выросли медленнее - на 3% до 3,1 триллиона долларов, в том числе из-за проведенных администрацией Трампа сокращения", - свидетельствует анализ 11 месяцев финансового года.

Отмечается, что в 2019 году дефицит бюджета вырос на 19% по сравнению с 2018 годом.

Так, последний раз долг госбюджета США превысил триллион долларов в 2012 году

Дефицит бюджета в основном покрывается за счет привлечения средств путем размещения государственных облигаций. В этом году США планирует позаимствовать более триллиона долларов. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал избавить страну от иностранного долга в течение восьми лет. Однако, за время работы его администрации государственный долг США увеличился на 13% - с 19 триллионов до 22,5 триллиона долларов.

Как сообщали Українські Новини, по словам Гончарука, Украина намерена перенять прагматичную политику США по примеру Трампа.

Ранее США выделили $250 млн финподдержки Украине на усиления безопасности.