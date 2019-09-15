подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
15 сентября 2019, воскресенье, 09:15 63
Америка 2019-09-15T09:15:06+03:00
Українські Новини
Перевалил за 1 трлн долларов: дефицит бюджета США достиг максимума за 7 лет

Перевалил за 1 трлн долларов: дефицит бюджета США достиг максимума за 7 лет

Флаг США. Фото: pxhere.com
Флаг США. Фото: pxhere.com

В текущем 2019 года Соединенные Штаты Америки настиг самый большой дефицит государственного бюджета за последние семь лет. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на данные, предоставленные Министерством финансов США.

Так, сообщается, что дефицит бюджета достиг отметки более 1 трлн долларов.

"Правительственные расходы выросли на 7% до 4,1 триллиона долларов. Налоговые поступления выросли медленнее - на 3% до 3,1 триллиона долларов, в том числе из-за проведенных администрацией Трампа сокращения", - свидетельствует анализ 11 месяцев финансового года.

Отмечается, что в 2019 году дефицит бюджета вырос на 19% по сравнению с 2018 годом.

Так, последний раз долг госбюджета США превысил триллион долларов в 2012 году

Дефицит бюджета в основном покрывается за счет привлечения средств путем размещения государственных облигаций. В этом году США планирует позаимствовать более триллиона долларов.  Во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал избавить страну от иностранного долга в течение восьми лет. Однако, за время работы его администрации государственный долг США увеличился на 13% - с 19 триллионов до 22,5 триллиона долларов.

Как сообщали Українські Новини, по словам Гончарука, Украина намерена перенять прагматичную политику США по примеру Трампа.

Ранее США выделили $250 млн финподдержки Украине на усиления безопасности.

Больше новостей о: Дефицит госбюджета Экономика США бюджет США

Архив
Новости
Перевалил за 1 трлн долларов: дефицит бюджета США достиг максимума за 7 лет 09:15
За неделю доллар обвалился на 37 копеек, опустившись ниже 25 UAH/USD 08:51
В Ровенской области на свалке тушат масштабный пожар 08:26
Украина готовится заключить договор с МВФ о новой кредитной программе на $5 млрд, - Bloomberg 08:00
Сегодня метро Киева ограничит работу на трех станциях: на каких и почему 06:00
больше новостей
Во время обыска в банке, где Порошенко снял $34 млн наличными, изъяли сервер, - Портнов 17:40
Зеленский выступил с
Зеленский снова выступил с "Кварталом 95" 21:53
Доллар в понедельник обвалится: самый низкий курс за последние три года 06:02
У Розенко снизилась сумма оклада за август, но зарплата все равно в 8 раз больше 07:15 Документ
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
больше новостей
Во время обыска в банке, где Порошенко снял $34 млн наличными, изъяли сервер, - Портнов 17:40
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
Бондаренко назначен губернатором Днепропетровской области: что о нем известно 12:23
В Запорожье запустили туристический троллейбус в заповедник "Остров Хортица" 14:15
Двое военных ранены на Донбассе в пятницу 13:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok