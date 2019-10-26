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26 жовтня 2019, субота, 10:00 5
Зовнішня політика 2019-10-26T10:06:09+03:00
Українські Новини
Трамп відновив безмитну торгівлю для деяких українських товарів

Трамп відновив безмитну торгівлю для деяких українських товарів

Дональд Трамп, Україна-США, США-Україна, імпорт, економіка США
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Призупинення безмитної торгівлі для певних українських товарів скасовано указом президента США Дональда Трампа, опублікованого на сайті Білого дому.

Так, повідомляється, що Трамп вирішив відновити правила безмитної торгівлі для деяких товарів українського виробництва, оскільки Україна "забезпечила адекватний та ефективний захист прав інтелектуальної власності".

Наголошується, що в адміністрації президента США порахували доцільним "скасувати зупинення безмитної торгівлі для певних українських товарів".

Рішення набирає чинності через 5 днів після публікації.

Як повідомляли Українські Новини, дефіцит бюджету США перевалив за 1 трлн доларів і досяг максимуму за 7 років. А Пентагон передумав і схвалив надання Україні військової допомоги.

Тим часом за вісім місяців 2019 імпорт товарів в Україну перевищив експорт майже на $6 млн. негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршилося. А в січні-травні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 2 633,5 млн. доларів.

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