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25 октября 2019, пятница, 15:44 5
Судебная власть 2019-10-25T15:55:58+03:00
Українські Новини
Суд отказался приостановить переаттестацию прокуроров Генпрокуратуры

Суд отказался приостановить переаттестацию прокуроров Генпрокуратуры

Генпрокуратура, Суд, ГПУ, переаттестация прокуроров

Окружной административный суд Киева отказался приостановить переаттестацию прокуроров Генеральной прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Указано, что суд рассмотрел заявление об обеспечении иска о приостановлении действия приказов генерального прокурора Руслана Рябошапки, которыми был утвержден порядок работы конкурсных комиссий, созданы первая и вторая конкурсные комиссии.

Истец также просил суд запретить конкурсным комиссиям проводить аттестацию прокуроров.

Суд отказал в обеспечении иска, так как истцом не было доказано, что непринятие таких мер сделает невозможным восстановление нарушенных прав, эффективную защиту или исполнение решения суда.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура намерена уволить 218 прокуроров, отказавшихся проходить аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора после того, как всех прокуроров ГПУ предупредили о возможном увольнении.

Тем временем прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик, которого ранее понизили до начальника отдела, не явился на переаттестацию.

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