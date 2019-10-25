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25 октября 2019, пятница, 15:28 50
Внешняя политика 2019-10-25T15:30:01+03:00
Українські Новини
Украина будет экспортировать антилоп в Китай

Украина будет экспортировать антилоп в Китай

Экспорт, Китай, Антилопа, Госпродпотребслужба, Украина-Китай
Антилопы. Фото: pixabay
Антилопы. Фото: pixabay

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и компетентный орган Китайской Народной Республики согласовали форму международного ветеринарного сертификата на экспорт антилоп.

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы, передают Українськi Новини.

Речь идет о ветсертификате на антилоп, которые экспортируются из Украины в Китай. Форма документа размещена на сайте службы.

Как сообщали Українськi Новини, в Одесском зоопарке родилась индийская антилопа Нильгау. Также ​в заповеднике "Аскания-Нова" родилась антилопа, занесенная в "Красную книгу".

Тем временем украинский экспорт стали в США резко обвалился в 3-м квартале из-за пошлины Трампа, а за восемь месяцев 2019 импорт товаров превысил экспорт почти на $6 млн.

Кроме того, Украина возобновляет поставку фруктов и овощей в ЕС, а Зеленский обсудил с послом Китая развитие отношений между странами. Также Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин. Ранее в Украину завезли опасный для здоровья китайский зеленый чай.

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