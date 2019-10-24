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24 октября 2019, четверг, 14:15 309
Судебная власть 2019-10-24T14:56:48+03:00
Українські Новини
САП просит повысить залог Гладковскому до 100 млн гривен

САП просит повысить залог Гладковскому до 100 млн гривен

Залог, Апелляция, Олег Гладковский, САП
Олег Гладковский Фото: 112.ua
Олег Гладковский Фото: 112.ua

После того, как суд арестовал Гладковского и установил залог в 10 раз меньше, чем просили прокуроры, Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца и установил залог в размере 10,6 млн гривен для бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Об этом Українським Новинам сообщили в САП.

"Уже подали апелляцию", - сказал представитель ведомства.

САП просит апелляционную палату Высшего антикорсуда увеличить залог для Гладковского до 100 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 17 октября НАБУ задержало Гладковского.  Ранее НАБУ и САП просили суд арестовать Гладковского с залогом 100 миллионов гривен. Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского и установил залог в сумме 10,6 млн гривен. После внесения залога Гладковский вышел из СИЗО.

Ранее Гладковскому вручили два подозрения. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации). Также Гладковский сдал загранпаспорт.

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