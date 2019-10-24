Доверие украинцев Зеленскому снизилось еще больше

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 66%, опрошенных социологической группой "Рейтинг", 69% респондентов доверяют волонтерам, 67% - ветеранам АТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Среди представленных в перечне государственных и общественных институтов больше всего респонденты доверяют волонтерам (69%) и ветеранам АТО (67%), менее всего - органам прокуратуры (15%) и судам (14%).

При этом среди опрошенных Президенту доверяют 66% респондентов – это существенное снижение рейтинга, если сравнивать сегодняшний рейтинг президента Зеленского с его рейтингом от 19 апреля – перед вторым туром президентских выборов. Тогда за него готовы были проголосовать 72,2% респондентов.

Кроме этого, 65% респондентов доверяют армии, 56% - церкви, 48% - общественным организациям.

Мэрам/сельским головам доверяют 47% опрошенных, Национальной гвардии - 46%, правительству - 45%, Верховной Раде - 44%, местным СМИ - 43%, общенациональным СМИ - 41%, Службе безопасности Украины - 38%, областным государственным администрациям - 31%, Национальной полиции - 32%, Государственной пограничной службе - 29%, Государственному бюро расследований - 23%, налоговым органам - 20%, таможенным органам - 19%, Национальному антикоррупционному бюро - 16%, Национальному агентству по вопросам противодействия коррупции - 15%.

Опрос проводился с 19 по 22 октября среди 2 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2%

Во время президентства Владимира Зеленского он сделал несколько спорных заявлений, которые могли повлиять на его рейтинг - массовые протесты против "формулы Штайнмайера", а также несколько общественно спорных заявлений – таких как введение кассовых аппаратов для малого бизнеса, открытие рынка земли и резкое повышение ставок ренты на железорудное сырье почти в 5 раз.

Как сообщали Українські Новини, еще в сентябре, согласно опросу социологической службы Центра Разумкова, 75% респондентов доверяли Вооруженным силам, при этом Зеленскому доверяли 70%.

Большинство украинцев считают, что новой власти не удается улучшить ситуацию в стране.