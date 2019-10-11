Большинство украинцев считают, что новой власти не удается улучшить ситуацию в стране

41% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова, считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока не удается сделать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

При этом 29% опрошенных считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается, и 20% - что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении.

23% респондентов считают, что действия новой власти оправдали их надежды, еще 5% - действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали, 9% заявили, что новая власть не оправдала их ожиданий, 12% - что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, 6% - что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали.

При этом 40% опрошенных граждан придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

48% респондентов считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, 27% - что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8% - что она хуже предыдущей.

45% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре так считали 57%), 29% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%).

34% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре - 41%), 43,5% - что способна преодолеть в более отдаленной перспективе (в сентябре - 40%), и 10% - что не способна преодолеть (в сентябре - 6%).

Кроме того, 54,5% опрошенных считают, что действия Президента Владимира Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% - что его действия в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

Как сообщали Українськi Новини, среди избирателей "Слуги народа" почти 60% возрастом до 30 лет, а 50% - не получили высшее образование.

Также 23% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не поддерживают урегулирование конфликта на Донбассе с помощью "формулы Штайнмайера".