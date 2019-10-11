Армии доверяют больше украинцев, чем Зеленскому

75% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова доверяют Вооруженным Силам, при этом Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 70%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Среди государственных и общественных институтов больше всего доверяют Вооруженным Силам (им доверяют 75% опрошенных), Президенту (70%), волонтерским организациям (69%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64,5%), Национальной гвардии Украины (64%), Государственной пограничной службе (63,5%), церкви (61%), добровольческим батальонам (61%), СМИ Украины (56%).

Недоверие чаще всего высказывалось СМИ России (76% опрошенных), судебной системе в целом (70%), политическим партиям (66%), местным судам (65%), коммерческим банкам (64%), прокуратуре (64%), чиновникам (63%), Верховному Суду (59%), Конституционному Суду (57%), Национальном антикоррупционному бюро (НАБУ) (54%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (54%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (53%), Антикоррупционному суду (53%), Национальном банку (51%), профсоюзам (49%).

Оценивая уровень доверия к политикам, чаще всего доверие выражается Президенту Владимиру Зеленского (ему доверяют 70,5% опрошенных), председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову (54%), премьер министру Алексею Гончаруку (36%).

Среди политиков, фамилии которых были представлены в опроснике, только они имеют положительный баланс доверия-недоверия (доля тех, кто им доверяет, превышает долю тех, кто не доверяет).

Недоверие чаще высказывается бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), бывшему председателю Верховной Рады Андрею Парубию (83%), бывшему Президенту Петру Порошенко (80%), председателю комитета Верховной Рады Нестору Шуфричу (78%), сопредседателю парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадиму Рабиновичу (76%), главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктору Медведчуку (76%), лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (74%), министру внутренних дел Арсену Авакову (72%), бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману (70,5%), сопредседателю парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрию Бойко (68%).

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября.

Было опрошено 2 015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, большинство украинцев считают, что новой власти не удается улучшить ситуацию в стране.

Тем временем количество волонтеров за год уменьшилось в два раза.