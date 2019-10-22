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22 октября 2019, вторник, 15:16 1563
Экономика 2019-10-22T15:23:49+03:00
Українські Новини
Изменения на рынке электроэнергии призваны снизить тарифы для предприятий Коломойского, – The Financial Times

Изменения на рынке электроэнергии призваны снизить тарифы для предприятий Коломойского, – The Financial Times

Электроэнергия, Игорь Коломойский, Реформа рынка электроэнергии, Ферросплавные заводы
Игорь Коломойский. Фото: glavcom.ua
Игорь Коломойский. Фото: glavcom.ua

В результате запланированной реформы рынка электроэнергии бизнесмен Игорь Коломойский, владеющий ферросплавными заводами может получить возможность платить за электроэнергию меньше. По данным западных чиновников, законодательные инициативы в электроэнергетике направлены на снижение стоимости электроэнергии для ферросплавных заводов Коломойского.

Об этом сообщило интернет-издание "Главком", ссылаясь на британское издание The Financial Times.

По словам одного западного чиновника, в результате запланированной реформы рынка электроэнергии Коломойский, владеющий ферросплавными заводами может получить возможность платить за электроэнергию меньше, чем цены, которые ему сегодня выставляют олигархи-конкуренты. "Коломойский хочет сидеть над всеми и за кулисами дергать за ниточки, - говорит чиновник. - То, что они делают, очень разумно", - написал автор публикации.

Журналист подчеркнул чрезвычайно высокий темп законодательных инициатив новой власти.

"За последние несколько недель Верховная Рада Украины приняла десятки законопроектов, направленных на модернизацию экономики и модернизацию государства, иногда практически без обсуждения и рассмотрения. Вводятся новые правила концессии морских портов и инфраструктуры, добычи ресурсов, защиты прав потребителей, регулирования ценных бумаг, разукрупнение государственной газовой компании и переход на цифровые технологии в таможенном оформлении и других услуг", - перечислил он.

По мнению автора, в Украине существует большая опасность лоббирования корыстных интересов отдельных олигархов.

"Стремление правительства реформировать экономику и судебную систему также позволяет тем, кто преследует корыстные интересы, в том числе, олигархам, влиять всеми возможными способами, включая использование лояльных к ним депутатов для разработки или изменения законов", - отметило издание.

Напомним, 18 сентября Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в котором председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус с нарушением регламента пролоббировал правку, чтобы позволить закупать украинским потребителям электроэнергию из Российской Федерации и Беларуси по двусторонним договорам.

1 октября была совершена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Коломойским.

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