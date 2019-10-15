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15 октября 2019, вторник, 12:45 170
Общество 2019-10-15T12:45:43+03:00
Українські Новини
Нужен референдум: Более половины украинцев против продажи сельхозземли

Нужен референдум: Более половины украинцев против продажи сельхозземли

55% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, выступают против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Респондентам задавался вопрос: "Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, как бы вы проголосовали?".

55% проголосовали бы против, 21% - за, 12% не брали бы участие в референдуме, столько же затруднились ответить. При этом 70% опрошенных считают, что вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения должен решаться только на всеукраинском референдуме, 20% считают, что этим вопросом должен заниматься Президент, Верховная Рада и Кабинет Министров, 10% - не смогли ответить.

Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с использованием компьютера с 9 по 11 октября 2019 года среди 1 200 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что рынок земли откроется с 1 октября следующего года.

73% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", против введения продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Кабинет Министров предложил Верховной Раде запустить рынок земли.

Также Кабинет Министров утвердил концептуальные направления удешевления кредитов производителям сельскохозяйственной продукции для покупки земли.

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