Все должны платить - Зеленский поддерживает внедрение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей

Президент Владимир Зеленский поддерживает законы о программных регистраторах расчетных операций и кэшбеке.\r\nОб этом он сообщил в ходе пресс-марафона, передают Українські Новини.\r\n"Как работает та или иная компания, мы все прекрасно знаем. Но когда компании не хотели нормально платить налоги и выйти из тени, они оформляли все на ФЛП…" - сказал Президент.\r\nОн подчеркнул, что ранее принятые Верховной Радой законы, которые не поддержал бизнес, будут содействовать выведению экономики из тени.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Я думаю, что они на верном пути. Это обеспечит нам выход экономики из тени. Все должны платить налоги", - подчеркнул Зеленский.\r\nКак сообщали Українські Новини, 20 сентября Верховная Рада ввела программные регистраторы расчетных операций (РРО) и упростила процедуру их регистрации, а также приняла закон о кэшбеке.\r\nЗа принятие соответствующих законопроектов №1053-1 и №1073 в целом проголосовали по 237 депутатов при минимально необходимых 226.\r\nА тем временем, малый и средний бизнес за ветирование Президентом законов о программном РРО и кэш-беке.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n