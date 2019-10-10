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10 октября 2019, четверг, 11:47 178
Президент 2019-10-10T11:54:06+03:00
Українські Новини
Все должны платить - Зеленский поддерживает внедрение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей

Все должны платить - Зеленский поддерживает внедрение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей

Президент Владимир Зеленский поддерживает законы о программных регистраторах расчетных операций и кэшбеке.

Об этом он сообщил в ходе пресс-марафона, передают Українські Новини.

"Как работает та или иная компания, мы все прекрасно знаем. Но когда компании не хотели нормально платить налоги и выйти из тени, они оформляли все на ФЛП…" - сказал Президент.

Он подчеркнул, что ранее принятые Верховной Радой законы, которые не поддержал бизнес, будут содействовать выведению экономики из тени.

"Я думаю, что они на верном пути. Это обеспечит нам выход экономики из тени. Все должны платить налоги", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, 20 сентября Верховная Рада ввела программные регистраторы расчетных операций (РРО) и упростила процедуру их регистрации, а также приняла закон о кэшбеке.

За принятие соответствующих законопроектов №1053-1 и №1073 в целом проголосовали по 237 депутатов при минимально необходимых 226.

А тем временем, малый и средний бизнес за ветирование Президентом законов о программном РРО и кэш-беке.

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