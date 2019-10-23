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23 октября 2019, среда, 23:25 89
Америка 2019-10-23T23:43:59+03:00
Українські Новини
Трамп заявил о снятии санкций с Турции, введенных из-за военной операции в Сирии

Трамп заявил о снятии санкций с Турции, введенных из-за военной операции в Сирии

Дональд Трамп, Турция-Сирия, санкции против Турции
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что все санкции, введенные против Турции в ответ на военную операцию в Сирии, будут сняты по его поручению. Об этом сообщает CNN.

Так, Трамп заявил, что санкции будут сняты, при условии, что "не произойдет что-то, чем мы будем недовольны".

"Санкции будут сняты, если не случится что-то, чем мы будем недовольны", - сказал Трамп.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп посоветовал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и "не быть дураком". 

А Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил и выбросил письмо Дональда Трампа с просьбой одуматься и не быть дураком.

Ранее Турция захватила центр первого сирийского города, после чего МИД вызвало посла Турции и направило ноту протеста. 

Тем временем Россия и Турция пришли к согласию по северной Сирии, после чего Анкара заявила об окончании военной операции. Президенты РФ и Турции на переговорах в Сочи договорились о совместном патрулировании в регионе.

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