Трамп заявил о снятии санкций с Турции, введенных из-за военной операции в Сирии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что все санкции, введенные против Турции в ответ на военную операцию в Сирии, будут сняты по его поручению. Об этом сообщает CNN.

Так, Трамп заявил, что санкции будут сняты, при условии, что "не произойдет что-то, чем мы будем недовольны".

"Санкции будут сняты, если не случится что-то, чем мы будем недовольны", - сказал Трамп.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп посоветовал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и "не быть дураком".

А Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил и выбросил письмо Дональда Трампа с просьбой одуматься и не быть дураком.

Ранее Турция захватила центр первого сирийского города, после чего МИД вызвало посла Турции и направило ноту протеста.

Тем временем Россия и Турция пришли к согласию по северной Сирии, после чего Анкара заявила об окончании военной операции. Президенты РФ и Турции на переговорах в Сочи договорились о совместном патрулировании в регионе.