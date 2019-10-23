підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
23 жовтня 2019, середа, 16:17 17
Фінанси 2019-10-23T16:42:21+03:00
Українські Новини
Долар подорожчає: Кабмін затвердив середньорічний курс гривні на 2020

Долар подорожчає: Кабмін затвердив середньорічний курс гривні на 2020

Курс валют, Кабмін, курс гривні, економічний прогноз, прогноз курсу валют
Гривня. Фото: bank.gov.ua
Гривня. Фото: bank.gov.ua

В той час, як гривня продовжує дорожчати, Кабінет Міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.

Про це повідомив на брифінгу прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Середній курс на наступний рік згідно з консервативним сценарієм затверджений на рівні 27 UAH/USD", - сказав він.

Гончарук нагадав, що у макропрогнозі, який був затверджений у травні поточного року, середньорічний курс гривні на 2020 рік прогнозувався на рівні 28,2 UAH/USD.

Прем'єр також зазначив, що, згідно з оптимістичним сценарієм розвитку економіки на наступний рік, курс гривні закладений на рівні 24,8 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшив прогноз інфляції до 6% до 5,5% на кінець 2020 року. Крім того, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшило прогноз зростання ВВП з 3,3% до 3,7% у 2020 році.

Тим часом Нацбанк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% в 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році.

Більше новин про: Курс валют Кабмін курс гривні економічний прогноз прогноз курсу валют

Архів
Новини
У Мінсоцполітики роз'яснили порядок збільшення розміру субсидій у новому опалювальному сезоні 17:40
ГПУ звільнила начальника управління спецрозслідувань Горбатюка 17:32
"Київавтодор" хоче відремонтувати ділянку Столичного шосе майже за мільярд гривень 17:24
Водії зможуть замовляти "красиві" номерні знаки через інтернет 17:10
Через розслідування про Порошенка і Мальдіви ДБР отримало доступ до даних редакції "Схем" 17:03
більше новин
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. грн. йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
У мережі набирає обертів корупційний скандал навколо глави ФДМУ Дмитра Сенниченка 09:27
Водійські права в Україні видаватимуть по-іншому: правила видачі 13:03
У Запорізькій області чоловік нацькував на поліцейських собаку 19:10
більше новин
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
У мережі набирає обертів корупційний скандал навколо глави ФДМУ Дмитра Сенниченка 09:27
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. грн. йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії 13:54
Екс-міністр аграрної політики Кутовий загинув в авіакатастрофі 18:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok