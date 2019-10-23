Долар подорожчає: Кабмін затвердив середньорічний курс гривні на 2020

В той час, як гривня продовжує дорожчати, Кабінет Міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.

Про це повідомив на брифінгу прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Середній курс на наступний рік згідно з консервативним сценарієм затверджений на рівні 27 UAH/USD", - сказав він.

Гончарук нагадав, що у макропрогнозі, який був затверджений у травні поточного року, середньорічний курс гривні на 2020 рік прогнозувався на рівні 28,2 UAH/USD.

Прем'єр також зазначив, що, згідно з оптимістичним сценарієм розвитку економіки на наступний рік, курс гривні закладений на рівні 24,8 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшив прогноз інфляції до 6% до 5,5% на кінець 2020 року. Крім того, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшило прогноз зростання ВВП з 3,3% до 3,7% у 2020 році.

Тим часом Нацбанк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% в 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році.