подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
ONLINE
Прес-конференція: "Пласт оголошує початок фандрейзингової кампанії зі збору 10,5 млн грн"

23 октября 2019, среда, 10:48 23
Финансы 2019-10-23T10:48:44+03:00
Українські Новини
Российский рубль взлетел в киевских обменниках

Российский рубль взлетел в киевских обменниках

курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине

В среду, 23 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля 22 октября, вырос на 3 копейки и составляет 3,48 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля вырос на 2 копейки и составляет 3,99 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,48 3,99
Максимальный 3,72 5,00
Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам финансовых экспертов, национальная валюта будет продолжать опускаться еще ниже психологической отметки в 25 гривен за доллар, а гривна будет продолжать свое укрепление до конца года. Кроме того, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5% на конец 2020 года. Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 октября, на 13,06 коп. до 24,8446 UAH/USD.А курс доллара и евро упал в обменниках

Больше новостей о: курс рубля курс рубля к гривне курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Архив
Новости
НАБУ отказалось открывать дело против Баканова 10:50
Российский рубль взлетел в киевских обменниках 10:48
Выходные в 2020: Кабмин определит, сколько рабочих и праздничных дней будет в 2020 году 10:37
Курс доллара и евро упал в обменниках 10:18
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
больше новостей
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Если Гонтарева застрелится или повесится - это будет смешно, - Коломойский 17:54
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok