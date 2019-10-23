Российский рубль взлетел в киевских обменниках

В среду, 23 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля 22 октября, вырос на 3 копейки и составляет 3,48 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Курс продажи рубля вырос на 2 копейки и составляет 3,99 гривен за 10 рублей. Курс российского рубля в обменниках Киева: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,48 3,99 Максимальный 3,72 5,00 Минимальный 2,30 3,79 Как сообщали Українські Новини, по прогнозам финансовых экспертов, национальная валюта будет продолжать опускаться еще ниже психологической отметки в 25 гривен за доллар, а гривна будет продолжать свое укрепление до конца года. Кроме того, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5% на конец 2020 года. Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 октября, на 13,06 коп. до 24,8446 UAH\/USD.А курс доллара и евро упал в обменниках