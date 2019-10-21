Появились фото с места авиакатастрофы, в которой погиб бывший министр Тарас Кутовой

Появились фото с места авиакатастрофы под Полтавой, в которой погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой. Фото на своей странице в Facebook опубликовал Александр Тахтай."Вначале была новость, облетевшая все издания. "На Полтавщине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Кутовой". Я выкладываю эксклюзивные фото", - подписал он фотографии. Фото: Facebook\/Александр Тахтай Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область.Тарас Кутовой занимал должность министра аграрной политики и продовольствия Украины с 14 апреля 2016 года по 22 ноября 2018 года. Как сообщали Українські Новини, 5 человек погибли и 3 госпитализированы в результате аварийной посадки транспортного самолета Ан-12 во Львовской области.Ранее самолет с двумя пилотами на борту упал и загорелся под Полтавой.29 мая, из-за падения вертолета в Ровенской области погибли 4 члена экипажа во главе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации (Броды, Львовская область).Кроме того, в Киеве самолет упал в озеро в Святошинском районе.