В Киеве осень побила уже четвертый рекорд теплого "бабьего лета"

В субботу, 19 октября, в Киеве после полудня столбик термометра поднялся до 23,3 градусов тепла, что на 2,1 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что это уже четвертый температурный рекорд "бабьего лета" в столице.

Как сообщали Українські Новини, "Бабье лето" в Киеве побило два температурных рекорда за день.

Киев накрыл густой туман: ГосЧС предупредила о первом уровне опасности.

Ранее также сообщалось, что Украина будет одной из самых теплых стран Европы: синоптик предупредила о сильных туманах.

Также синоптик дала прогноз на неделю и предупредила о летней жаре.

Ранее и весна в Киеве вошла в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений.