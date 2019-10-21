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21 октября 2019, понедельник, 14:11 1345 Карта
Общество 2019-10-21T14:12:10+03:00
Українські Новини
Во вторник Украину накроют туманы, а ночью местами похолодает до +2

Во вторник Украину накроют туманы, а ночью местами похолодает до +2

Туман, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в октябре

22 октября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +17…+19 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +17…+23 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +21…+23 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +21…+23 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +15…+21 градус.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +15…+21 градус. На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +14…+20 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +14…+21 градус. В Крыму малооблачно, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +17…+22 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

Напомним, бабье лето перейдет в "бабью зиму": синоптик дала прогноз на выходные и неделю. Согласно прогнозу погоды на весь октябрь, синоптики, в частности, пообещали два бабьих лета и снегопады. Действительно, после продолжительного осеннего похолодания, с арктической воздушной массой, заморозками, снегопадами и ливнями, в Украину пришло бабье лето. Также синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами.  А по словам Горбаня, грядущая зима будет снежной и морозной.

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