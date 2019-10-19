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19 октября 2019, суббота, 13:52 120 Карта
Общество 2019-10-19T13:54:52+03:00
Українські Новини
Почти лето: в воскресенье в Украине будет до +23

Почти лето: в воскресенье в Украине будет до +23

Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Погода на выходные

20 октября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +18…+25 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +16…+22 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +16…+22 градуса. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+22 градуса.

Напомним, согласно прогнозу погоды на весь октябрь, синоптики, в частности, пообещали два бабьих лета и снегопады. Действительно, после продолжительного осеннего похолодания, с арктической воздушной массой, заморозками, снегопадами и ливнями, в Украину пришло бабье лето. Также синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами.  А по словам Горбаня, грядущая зима будет снежной и морозной. Также согласно долгосрочным прогнозам синоптиков в этом году зима будет капризной и с сибирскими морозами. 

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