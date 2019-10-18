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  • Выгнала меня на улицу: Богдан в соцсети пожаловался на свою девушку
18 октября 2019, пятница, 19:58 274
Политика 2019-10-18T19:59:36+03:00
Українські Новини
Выгнала меня на улицу: Богдан в соцсети пожаловался на свою девушку

Выгнала меня на улицу: Богдан в соцсети пожаловался на свою девушку

Facebook, Пост, Богдан Андрей, Офис Президента Украины, Анастасия Сличная
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/"BBC Украина"

Глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что его девушка Анастасия Сличная выгнала его из дома. Об этом он написал в комментарии к ее посту в Facebook, передает "Страна".

"Друзья! Подскажите! Куда можно отдать вещи в отличном состоянии?", - написала Анастасия Сличная.

В комментариях к публикации появился и Андрей Богдан.


"Ребята, у кого можно переночевать? Выгнала меня на улицу", - пошутил Богдан.

"В караоке постелим", - написал в ответ Дмитрий Крейнин.

А нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос спросил: "Бесплатно?".




Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что Богдан сам уволится в случае нарушения закона

Ранее Богдан открестился от встречи с соратниками Януковича

Кроме того стало известно, что Богдан летал с Азаровым на переговоры в Россию перед Евромайданом.

Также, на Богдана надели наручники в Сен-Тропе, а сам Глава Офиса Президента задумался о кресле мэра Киева.

Тем временем отец Андрея Богдана рассказал, что сын заработал свои первые деньги на стройке в Праге и купил на них "девятку".

Больше новостей о: Facebook Пост Богдан Андрей Офис Президента Украины Анастасия Сличная

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