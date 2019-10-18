Выгнала меня на улицу: Богдан в соцсети пожаловался на свою девушку

Глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что его девушка Анастасия Сличная выгнала его из дома. Об этом он написал в комментарии к ее посту в Facebook, передает "Страна". "Друзья! Подскажите! Куда можно отдать вещи в отличном состоянии?", - написала Анастасия Сличная. В комментариях к публикации появился и Андрей Богдан. "Ребята, у кого можно переночевать? Выгнала меня на улицу", - пошутил Богдан. "В караоке постелим", - написал в ответ Дмитрий Крейнин.А нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос спросил: "Бесплатно?". Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что Богдан сам уволится в случае нарушения закона. Ранее Богдан открестился от встречи с соратниками Януковича. Кроме того стало известно, что Богдан летал с Азаровым на переговоры в Россию перед Евромайданом.Также, на Богдана надели наручники в Сен-Тропе, а сам Глава Офиса Президента задумался о кресле мэра Киева.Тем временем отец Андрея Богдана рассказал, что сын заработал свои первые деньги на стройке в Праге и купил на них "девятку".