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26 сентября 2019, четверг, 22:52 61
Политика 2019-09-26T22:52:42+03:00
Українські Новини
Богдан летал с Азаровым на переговоры в Россию перед Евромайданом

Богдан летал с Азаровым на переговоры в Россию перед Евромайданом

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан за считанные дни до начала Евромайдана летал с тогдашним премьером Николаем Азаровым на переговоры в Россию. Об этом идет речь в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях.

Журналисты установили, что Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Азаровым, которая летала на переговоры в Санкт-Петербург 19-20 ноября 2013 года

Уже на следующий день после возвращения делегации из РФ украинское правительство резко изменило геополитический курс в сторону России, остановив подготовку к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это решение правительства вызвало сопротивление украинцев и вылилось в Революцию достоинства.

Как говорится в расследовании, о полетах Богдана свидетельствуют данные о пересечении им российской границы, которые журналистам удалось достать из внутренней системы пограничников РФ. Также его фамилия содержится в составе делегации - документ журналистам предоставили в ответ на запрос.

Также Схемы установили, что Богдан награжден почетной грамотой правительства - в 2013 году, во время премьерства Азарова.

Сам Богдан не стал комментировать данную информацию, отказавшись общаться с журналистом программы.

"Я не общаюсь с представителями изданий, которые обманывают общество и не соблюдают журналистские стандарты. Точка", - сказал он. Позже пресс-служба Офиса президента сообщила в ответе на запрос, что встретиться с Богданом не получится из-за его насыщенного графика.

Как сообщали Українськi Новини, 22 августа Богдан подал иск на журналистов программы "Схемы" о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Также, на Богдана надели наручники в Сен-Тропе, а сам Глава Офиса Президента задумался о кресле мэра Киева.

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