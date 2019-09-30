Первые деньги Андрей Богдан заработал на стройке в Праге и купил на них "девятку", - отец

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан заработал свои первые деньги в Праге и купил на них "девятку". Об этом сообщил его отец Иосиф Богдан в интервью "ВЕСТИ".

"До 11-го класса в доме никто не вел разговоры, чем должен заниматься Андрей. Вскоре он сам сделал выбор в пользу юрфака", - утверждает отец.



Иосиф попросил коллег по университету позаниматься с сыном на предмет права. В результате Андрей получил высокий балл и поступил в университет.

По словам отца, уже на 3-м курсе Андрей Богдан задумался о подработках и очень скоро решил ехать в Прагу на стройку, как и большинство местных заробитчан.

"Я предложил: может, тебе дать эти деньги, которые ты хочешь заработать? Андрей отказался. Мол, не в них дело — туда едут его друзья. Я в свои студенческие годы тоже ездил подзарабатывать в стройотряд, так что сына понял", — вспоминает Иосиф Богдан.

Родители дали сыну денег на дорогу, но все же подстраховали от возможной неудачи: запечатали в конверт "резервные" — на случай, если Андрей не выдержит тяжелого труда.

"Честно, думал, что вернется, но сын выдержал. И даже заработал! Один раз позвонил мне, рассказывал: "Сегодня так наработался, что когда вез последнюю тачку — она просто из рук у меня выпала". Но я был горд за сына, который сам захотел себя проверить — сможет ли выдержать тяжелый физический труд, нагрузки, плохое питание", — вспоминает Богдан-старший.



Труд главы ОП был щедро вознагражден и он купил на заработанное свой первый автомобиль — подержанный ВАЗ-девятку.

"Андрей, а ты в курсе, что машина хочет кушать и иногда ломается?" Он уверил меня, что справится. Мне крайне не хотелось, чтобы он пошел по пути тех детей, которые знают только слово "дай". Преподавая, я таких детей видел немало", — рассказывает Богдан-старший.

Отмечается, что Андрей слово сдержал: продолжил подрабатывать во Львове. Хватало и на заправку, и на ремонт машины, и чтобы родителям помощь предложить.

"Я смеялся и отвечал: "Сын, деньги мне лишними не будут, но не настолько, чтобы брать их у тебя. Я старался научить сына самостоятельности", — вспоминает Иосиф Игнатьевич и уверяет, что именно по этой причине не содействовал учебе сына в университете, хотя и читал лекции его потоку.



Как сообщали Українські Новини, Богдан летал с Азаровым на переговоры в Россию перед Евромайданом.



Также, на Богдана надели наручники в Сен-Тропе, а сам Глава Офиса Президента задумался о кресле мэра Киева.





