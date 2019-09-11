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11 сентября 2019, среда, 11:34 3973
Политика 2019-09-11T11:35:13+03:00
Українські Новини
На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе

На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе

Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан
Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан

Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал фото со свадьбы в французском Сен-Тропе, на котором на него надел наручники французский жандарм в ответ на критику его поездки во Францию на День независимости Украины. Об этом сообщается в его Facebook.

"А еще в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был", - подписал Богдан фотографию.

Напомним, что Андрей Богдан пропустил праздник Дня независимости в Киеве из-за свадьбы за границей.

Ранее сообщалось, что юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст.

Как сообщали Українські Новини, Богдан прокомментировал свое отсутствие в Украине на День независимости - "Куда хочу туда иду" после того, как на День Независимости он возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Довбенко.

А потом после гулянки в Сен-Тропе Богдан уснул в аэропорту на коленях у девушки: опубликовано фото.

Также и Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо и считает, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан отдыхать на свадьбе в Сен-Тропе на День независимости Украины не имел права

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